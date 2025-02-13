Sirkat suçu işleyen 4 öğrenci teminata bağlandı

Erülkü Süpermarket’ten kozmetik ürünleri sirkat eden 4 öğrenci şikayet üzerine tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme zanlıların tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Polis memuru Derviş Sadeli zanlılar hakkındaki olguları aktardı.

Polis, zanlıların 9 Şubat tarihinde Erülkü Süpermarket içeresinde müşteri olarak bulundukları bir esnada kozmetik bölümünde bulunan toplam değeri 3 bin 710 TL olan 1 adet tıraş sonrası bakım kremini, Neutrogena marka 50ml nemlendirici, Neutrogena marka jel kremi, shaık marka erkek parfümünü, No name marka bayan parfümünü, shaik marka erkek parfümünü ve shaik M25 orienta marka erkek parfümünün ödemesini yapmayarak süpermarket içerisinden ayrılmak sureti ile bahse konu kozmetik ürünlerini sirkat ettiklerini söyledi.

Polis, meselenin 11 Şubat tarihinde bildirildiğini incelenen kamera görüntülerinde zanlıların 3 bin 710 TL değerindeki çeşitli parfüm ve kozmetik ürünlerini giymekte oldukları ceketlerinin ceplerine koymak suretiyle market içerisinde bulunan 13 numaralı kasadan ödemelerini yapmadan çıktıkların tespit edildiğini kaydetti.

Polis memuru,12 Şubat’ta tutuklanan zanlıların gönüllü ifade verip, suçlarını kabul ettiğini açıkladı.

Polis, zanlıların tüm ürünleri poşet içerisinde polise teslim ettiklerini de belirtti.

Polis, zanlıların öğrenci statüsünde olduğunu, sabıkaları bulunmadığını belirterek, davaları görüşülünceye deyin mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Polis, zanlı Y.N.’nin avukatının sorusu üzerine zanlının diğer zanlılar gibi ceplerine ürün koymadığını ancak tüm süreçte diğer zanlıların yanında olduğunu söyledi.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, 10'ar bin TL nakit teminat yatırmalarına ve 2 haftada bir gün ispa-ı vücut yapmalarına emir verdi.