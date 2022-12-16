Sirkat ettiği parayı ailesi ödedi

Çalıştığı iş yeri için tahsil ettiği 87 bin 941 TL parayı sirkat etmekle suçundan tutuklanan zanlının ailesi, sirkat edilen parayı ödedi; tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Toykan Gülerler, B.A.’nın çalıştığı iş yeri için 9 Kasım– 6 Aralık 2022 tarihleri arasında 18 fatura karşılığı tahsil ettiği 87 bin 941 TL parayı sirkat etmekle suçlandığını söyledi.

Polis, zanlının paranın 50 bin TL’sini casinoda harcadığının belirlendiğini söyledi.

Polis, tahkikatın tamamlandığını ve zanlının ailesinin söz konusu şirketin mağduriyetinin tümünü giderdiğini belirtti.

Polis, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu belirtip, ilerde davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 10 bin TL nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.