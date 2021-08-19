Sinovac: Delta varyantına özel aşı geliştiriyoruz

Türkiye'nin ve KKTC'nin de kullandığı Çin menşeli korona virüsü aşısını üreten Sinovac firması, Delta varyantına karşı yeni aşı geliştirmeye çalıştıklarını açıkladı. Sinovac'ın Genel Müdürü Gao Qiang, Delta'ya özel aşının klinik denemelerine başlayabilmek için bu yılın üçüncü çeyreğinde başvuruda bulunacaklarını açıkladı.

Çin Komünist Partisi'nin İngilizce yayın organı Global Times'ın haberine göre Gao, Delta varyantına özel geliştirilmiş inaktif aşı için klinik öncesi araştırmalarını tamamladıklarını söyledi. Gao, klinik çalışmalar için yakın gelecekte başvuruda bulunmaya hazırlandıklarını, yeni aşının bağışıklık sağlaması için iki veya üç dozluk planlandığını anlattı.

TC Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, dün yaptığı açıklamada "İki doz Sinovac aşılı yoğun bakım hastalarımız artıyor. Delta varyantına karşı mRNA veya inaktif farketmez, mutlaka üçüncü doz aşılarını olmaları gerekiyor. Sonbahar mevsimi onların kötü haberlerini duyacağımız mevsime dönmesin" demişti. Delta varyantına karşı Sinovac’ın iki dozunun yetersiz kalacağını ifade eden Yiyit, “İnaktif virüs aşısı yani Sinovac olmak isteyenlerin ise Delta varyantından korunabilmek için iki doz aşı olması şu an için yeterli görünmüyor. Bu kişiler de üç doz Sinovac aşısı ya da iki doz Sinovac üzerine bir doz BioNTech aşısı yaptırmalı" ifadelerini kullanmıştı.