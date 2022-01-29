Müteahhitler Birliği, Sınırüstü’ndeki Bakımevi’nin tadilatına talip
İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Sınırüstü’nde yer alan Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi için düğmeye bastı. Konuyla ilgili olağanüstü toplanan Birlik, Bakımevinin ücretsiz tadilatına talip oldu.
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K.T. İnşaat Müteahhitleri Birliği Halk Vakfı Yaşlı Bakımevinin ücretsiz tadilatına talip oldu.
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Sınırüstü’nde yer alan Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi için düğmeye bastı.
KTİMB Yönetim Kurulu, “Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nde yaşanan sıkıntılar ve çözüm” gündemi ile bugün olağanüstü toplantı yaptı.
Online yapılan toplantının ardından KTİMB’den yapılan açıklamada; Sınırüstü’nde yer alan Halk Vakfı Yaşlı Bakımevinin ÜCRETSİZ olarak tamir, tadilatına talip oldukları kaydedildi.
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