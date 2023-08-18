Sınıf geçmek için “ek sınavlar” yapılıyor

Çadırda eğitim, öğretmenlerin özlük haklarına yönelik yapılan yasal değişiklikler ve öğretmenlerin de buna bağlı gerçekleştirdiği grev ve eylemler, yapılmayan final sınavları… Tüm bu gelişmelere sahne olan Kıbrıs’ın kuzeyindeki 2022 – 2023 öğretim yılında pek çok öğrenci, ya düşük notlarla sınıfı geçti ya da dönemi “başarısızlıkla” noktaladı.

Bu kapsamda Eğitim Bakanlığı, okul binalarının güvenliği veya öğretmenlerin özlük haklarına yönelik iyileştirmeler yerine; yeni bir “ek sınav” tüzüğünü Bakanlar Kurulu’na sundu.

Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanan ve yürürlüğe giren “Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Sınav (Değişiklik) Tüzüğü” kapsamında, “2022-2023 öğretim yılında sınıf tekrarı yapan öğrencilere ek sınav hakkı verilmesi” kararlaştırıldı.

Sadece 2022 – 2023 öğretim yılını kapsayacak geçici tüzüğe göre, Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek tarihlerde yapılacak ek sınavlar ortaokul, lise, kolej ve meslek liselerindeki öğrencileri kapsıyor.

Tüzüğe göre, öğrencinin bütünleme ve ek sınavda almış olduğu notlardan en yüksek olan not “Yıl Sonu Başarı Notu” olarak kabul edilecek.