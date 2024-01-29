“Sınava katılanların %50’si 20 Temmuz harekatının başladığı yeri bilemedi”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, eğitim sisteminin “daha milliyetçi” bir hale getirilmesi yönündeki tartışmaların yaşandığı şu günlerde, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından düzenlenen test sınavda, katılımcıların yüzde 50’sinin “20 Temmuz’daki harekatın nereden gerçekleştiği” sorusuna yanlış yanıt verdiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan Erhürman, “Geleceğimize dair endişelilerimizi inanılmaz şekilde tetikleyen bir konu var. Hani eğitim sistemiyle ilgili tartışma hep ideolojik oldu, güya daha milliyetçi bir sisteme geçilmesi gerektiği konuşuldu ya… Hani o çok milliyetçi bir sisteme geçilsin diyen arkadaşlar, ne oldu biliyor musunuz? Komu Hizmeti Komisyonu’nun yaptığı sınavda 20 Temmuz harekatı nereden gerçekleşti sorusu soruldu. Test şeklindeki soruda Yeşilırmak, Girne, Mağusa şıkları konuldu. Sınava katılanların yüzde 50 soruya yanlış yanıt verdi” şeklinde konuştu.

Erhürman, “Bu milli bir bilgi bile değil. Evreni değerleri, muhakeme yeteneklerini, problem çözmeyi geçtim… Sadece Girne’den geçerek, Çıkarma Plajı denilen yeri görebilirsiniz. Ve sınava katılanların yüzde 50’si bu soruya yanlış yanıt verdi” dedi.

Bir başka sınavdan söz eden Erhürman, “Üniversite mezunlarının girdiği bir sınavda başarı oranı kaç çıktı biliyor musunuz? Yüzde 5… Yüzde 95 başarısız oldu” ifadelerini kullandı.

Öte yandan bir de “lise statüsünde” olanların girmesi beklenen bir sınavın da gerçekleştiğini ve memleketteki işsizlik sorunu nedeniyle üniversite mezunlarının da sınava katıldığını belirten Erhürman, “Bu sınavda ilk 3’ün ikisi lise mezunu, diğeri ise üniversite mezunu. Bu verilerin bizi delirtmesi lazım” dedi.