Türkiye'de İstanbul'da mali suçlar polisi sabah saatlerinde Şile Belediyesi'ne operasyon düzenledi.

Operasyonda CHP'li Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı (DHA), belediyeden başka bazı kişilerin de gözaltına alındığını bildirdi.

Operasyonun ve Özgür Kabadayı'nın gözaltına alınma nedeni henüz açıklanmadı.

Soruşturmaya ilişkin detayların ilerleyen saatlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılacak açıklamayla netlik kazanması bekleniyor.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Kabadayı'nın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Halk TV'ye konuşan Başarır, "Maalesef belediye başkanlarımız taciz altında" dedi.

Başarır, "Önce alıyorlar insanları, algı yaratıyorlar, tutukluyorlar. Sonra delil toplamaya çalışıyorlar" diye konuştu.

31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerden sonra CHP'li belediyelere düzenlenen operasyonlarda biri önceki dönemden olmak üzere 15 belediye başkanı tutuklanmıştı.

İstanbul'da daha önce belediyelerine operasyon düzenlenen diğer ilçeler ise Esenyurt, Beşiktaş, Beykoz, Şişli, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa ve Avcılar'dı.