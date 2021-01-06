Sıla Usar'ın dayısı Ümit Özatınç, Covid'ten hayatını kaybetti

Lefkoşa'nın tanınmış isimlerinden, Arasta'da uzun dönem iş yapan, CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar'ın da dayısı Ümit Özatınç, bu sabah Londra'da Covid-19'tan hayatını kaybetti.

1996 yılındaki ekonomik kriz sürecinde İngiltere'ye göç eden isimlerden biri olan 70 yaşındaki Ümit Özatınç'ın iki hafta önce Covid 19 pozitif bulgusu ile tedaviye alındığı öğrenildi.

Vesile Usar'ın kardeşi olan Ümit Özatınç'ın ölümü aileyi sarstı.