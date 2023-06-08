Sigaraya rekor zam: 5 TL

TL'deki değer kaybına paralel, alkollü içeceklerden sonra bazı sigara markaları da zamlandı.

Yarından itibaren geçerli olacak yeni fiyatlara göre, tüm malbro ve parliament marka sigaralar rekor fiyat artışı ile 5 TL zamlandı.

Buna göre malbro marka sigaralar 34 TL'den 39 TL'ye, 35 TL olarak satılan Parliament marka sigaralar ise 40 TL'ye çıktı.

Elektronik sigara ürünleri Terea ve Heets ise 33 TL'den 38 TL'ye, Fitts ise 31 TL' den 36 TL'ye yükseldi.