Sibel Tatar başkanlığında "Spor Komitesi” polemiği

KKTC Cumhurbaşkanlığı Spor Üst Komitesi’nin “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar başkanlığında ilk toplantısını yaptığı” açıklaması, ilginç bir polemiği de beraberinde getirdi.

CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, Cumhurbaşkanlığı sosyal medya sayfasında yayınlanan bu haberi eleştirdi, “Hangi yetki, hangi geçmiş tecrübe ile bu toplantıya Cumhurbaşkanımızın eşi başkanlık etmiş, haberin içeriğinden anlayabilmek mümkün değil” dedi.

Bu eleştiri üzerine, Sibel Tatar, “Cumhurbaşkanı eşinin bir statüsü var ve ülkeye hizmette Cumhurbaşkanı’nın en büyük yardımcısıdır” yanıtını verdi.

İşte Özdenefe’nin paylaşımı

“Cumhurbaşkanlığı sayfasından birkaç saat önce servis edilen bir haber insanı düşündürüyor..

‘Cumhurbaşkanlığı Spor Üst Komitesi ilk toplantısını yaptı’ başlığıyla verilen haberde Cumhurbaşkanlığı’nın oluşturduğu ve Sertaç Bozatlı'nın Komite Başkanlığını yaptığı Spor Üst Komitesi’nin ‘dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar başkanlığında’ ilk toplantısını gerçekleştirdiği bilgisi veriliyor.

Hangi yetki, hangi geçmiş tecrübe ile bu toplantıya Cumhurbaşkanımızın eşi başkanlık etmiş, haberin içeriğinden anlayabilmek mümkün değil.

Umarım bu yöntem önümüzdeki süreçte ‘saray-aile’ bütünleşmesinin kapılarını açmaya yönelik atılan bir adım değildir.

Cumhurbaşkanı eşlerinin bir takım projelerde yer alması muhakkak ki mümkündür ve geçmişte de örnekleri vardır.

Lakin Cumhurbaşkanı’nın eşi olmak hasebiyle Cumhurbaşkanın yokluğunda onun siyasi veya teknik temsilcisi gibi komitelere başkanlık etmek ve Cumhurbaşkanlığının uluslararası politikalarına yönelik beyanatta bulunmak bu makamın önemine ve üstlendiği toplumsal sorumluluğa uygun düşmemektedir.”

“Cumhurbaşkanı eşinin bir statüsü var”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi, Kanal T direktörü Sibel Tatar, milletvekili Fazilet Özdenefe’nin eleştirisini yanıtlarken, “Cumhurbaşkanı eşinin bir statüsü olduğunu” belirtti, ancak, ilgili haberin “yanlış yazıldığını” savundu.

Sibel Tatar, toplantıya “iyi dileklerini sunmak için gittiğini” de ifade etti.

Milletvekili Fazilet Özdenefe’nin eleştirisine, Sibel Tatar şu yanıtı verdi:

“Sevgili Fazilet merhaba, bugün yapmış olduğun yorum beni üzdü. Basıncımız haberi yanlış yazmış, esasen başkanlık yapmadım, toplantıya komitenin kurulmasına katkım olduğundan, başkan üyelere iyi dileklerimi sunmamı istemişti.

Bu arada bir kadın olarak, bir eşi koyduğun yer ve değer hiç de hoşuma gitmedi. Cumhurbaşkanı eşinin bir statüsü var ve ülkeye hizmette Cumhurbaşkanı’nın en büyük yardımcısıdır.

Bugüne kadar faal olan ve toplumsal, ülkesel sorunlarla birebir ilgilenen Cumhurbaşkanı eşi görmemiş olabilirsin.

Şunu açıkca söylemem gerek ki bundan sonra farklı, duyarlı ve bu gibi konulardan emeğini esirgemeyen bir Cumhurbaşkanı eşi göreceksin.

Senden tek isteğim yorumlarına partisel hırslarını alet etmemen ve bu uğurda bir hemcinsine rencide edici yorumlar yapmaman, bilakis destek olman. İyi çalısmalar dilerim. Sibel Tatar.”

İlgili ‘haberin’ daha sonra değiştirildiği ve “Toplantının başında kısa bir konuşma yaparak ayrılan Cumhurbaşkanı’nın eşi Sibel Tatar, sporun ülkemiz için önemine vurgu yaparak, sporun önünde ambargolar olduğuna değindi” ifadelerine yer verildiği görüldü.

İlgili haber güncellenerek “Sibel Tatar başkanlığında toplandı” ifadesi kaldırıldı.