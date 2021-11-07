“Sezon kurak geçti. Daha az ürün topladık, daha az yağ çıkardık”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Zeytinde hasat döneminin kısa süre öncesinde başlamasıyla, zeytin üreticilerinin birçoğu elde ettiği ürünü değirmende yağa dönüştürüyor. YENİDÜZEN’e konuşan Mesarya bölgesindeki zeytin üreticileri, özellikle Mesarya bölgesinde sezonun kurak geçmesinin ürünü etkilediğine vurgu yaptı. Üreticiler

hem ürünün çok kaliteli olmadığını, hem de yağın daha az çıkabildiğini söyledi.

Ürününü yağa dönüştüren ve satış yapan bazı üreticiler, piyasada ürününü satmak için bir nokta olmadığına dile getirdi, ihtiyaç fazlası olan miktarın ellerinde kalacağı konusunda endişe ettiklerine dikkat çekti.

“Aslında baktığımızda verdiğimiz emekle karşılığını alamıyoruz” diyen bazı üreticiler de, “Ürün dalın üstünde kalmasın diye bu uğraşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Zeytin üreticileri ne dedi?

Ahmet Yalman: “Emeğimizin karşılığını alamıyoruz ama ürün dalın üstünde kalmasın diye uğraşıyoruz”

“Benim çıkardığım ürün az, dolayısıyla yağ da az. Şunu söyleyebiliriz ki, rekolte bu yıl geçmiş yıllara göre düşük gitti. Bölgemizde yağışın geçen yıl az olması ağacın dalındaki zeytin ürününü oldukça etkiledi. Çünkü zeytin yağmur isteyen, su isteyen bir ürün… Eğer yağış az olursa ağacın verimi de haliyle az olur. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz ama ürün dalın üstünde kalmasın diye uğraşıyoruz.”

Erdoğan Buba: “Satış yok, ihtiyaç fazlalığı elimizde kalıyor”

“Hasat zamanındayız ama bu sene verim düşük. Bunun en büyük sebebi tabii son yıllardaki kuraklık. Zeytin ağaçlarının birçoğu kurudu, birçoğu da can çekişiyor… Çıkardığımız yağı satmak için ne yazık ki piyasa yok. Belli bir yer olsa, biz de yağı çıkardığımızda ihtiyaç fazlalığını oraya gidip versek, yağ elimizde kalmazdı. Salgın öncesi festivaller de olurdu, festivallerde satıyorduk ama artık o da yok. Benim bu yıl ürünüm 1000 kilodur, aşağı yukarı 200 Litre yağ çıkardım. Bunun 60 Litresini ben kullanacağım. Geriye kalanları da satmak için uğraşacağım. Eğer satamazsam elimde kalacak ve gelecek yıla kalacak. Gelecek yılda da yağ çıkaracağımı düşündüğümüzde elimdeki yağ çok fazla olacak ve günün sonunda bu yılki yağ çöpe gidecek.”

Yakup Koralp Bektaş: “Bahçesini sulayanlar daha iyi ürün alıyor ama sulamayanlar için zor bir durum”

“Mevsimin kötü geçmesi bayağı bir kötü oldu. Sezon kurak geçti ve bu da tabi ağaç üzerindeki ürünü etkiledi. Biraz suyu olan bahçesini sulayarak daha iyi ürün alabildiler ancak sulamayanlar için çok zor bir durum. Benim ürünüm az, ürettiğimin bir kısmını kullanıyorum, bir kısmını da yağa dönüştürüyorum. Ürünü çok olan üreticilerimiz satış konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Bu oldukça kötü bir durum…”

Ümit Karagöz: “Yağış olmadığı için kendi kuyumuzdan bahçeyi suladık”

“Sezon kurak geçti ancak bizim su kuyumuz olduğu için su konusunda çok sıkıntı yaşamadık. Tabi yağış olsa daha kârlı olurduk çünkü kendi cebimizden bahçeyi sulamamış olurduk. Ağaçları da kurutmamak için yapacak bir şeyimiz yok. Bizim geçtiğimiz yıla oranla ürün miktarımız aynıdır. Zaten herhangi bir satış yapmıyoruz, sadece kendimiz tüketiyoruz.”

Zaim Zorlu: “Üreticiler, emek veriyorlar ve emeklerinin karşılığını alamıyorlar”

“Sezon kurak gitti, kurak gittiği için de zeytin miktarı oldukça düşük. Sezon kurak geçmese daha kaliteli ürün toplayabilirdik. Benim küçük çapta bir bahçem var, kendi kendime yetecek kadar ürün ve yağ çıkarabiliyorum. Çok daha büyük üreticilerimiz de var. Onlar, kuraklık yaşanmasından dolayı hiç memnun değil. Emek veriyorlar ama emeklerinin karşılığını neredeyse alamıyorlar. Ne yazık ki yıldan yıla kötüye doğru gidiyoruz.”

Ümit Gül: “Büyük üreticilerin bu durumda emeklerinin karşılığını aldığını düşünmüyorum”

“Geçen sezon kurak geçti ve bu tabii hem ağacı, hem de ürünü etkiledi. Bu bakımdan diğer bölgelere göre ürünümüz daha kötü diyebiliriz. Son iki sezondur kurak geçiyor. Ben zaten büyük bir üretici değilim, kendi çapımda sadece kendime ve çevreme yetecek kadar ürün alıyorum. Ben gene de emeğimin karşılığını alıyorum ancak daha büyük üreticilerin bu durumda emeklerinin karşılığını aldığını düşünmüyorum.”