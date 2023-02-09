Seyyar satıcıya çarptı

Lefkoşa’da bu sabah Girne Kapısı’nda meydana gelen kazada, 69 yaşındaki Erdan Mişon, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan seyyar satıcı olan 60 yaşındaki Davut Dolu’ya çarptı.

Kazada yaralanan Dolu, hastaneye kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

“09.02.2023 tarihinde, saat 07:10 sıralarında, Lefkoşa’da, Cemal Gürsel Caddesi üzerinde, Ahmet Erdan MİŞON (E-69), yönetimindeki HF 384 plakalı araç ile Girne Kapısı istikametine doğru seyrettiği sırada, o esnada gidiş istikametine göre yolun solunan sağına doğru seyyar satış arabasını iterek geçmeye çalışan Davut DOLU (E-60)’ya çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan Davut DOLU kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir."