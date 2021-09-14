“Seyreltilmiş eğitim birçok öğrenciyi heba edecek”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın yaptığı basın açıklamasında, yüz yüze eğitimin başlamasıyla ortaya çıkabilecek aksaklıklara değindi, bakanlık yetkililerine sorular yöneltti. Sorakın, ‘seyreltilmiş ve dönüşümlü program’ yüzünden ilköğretimdeki çoğu öğrencinin ‘heba edildiğini’ vurguladı. Erdoğan Sorakın'ın açıklamasında hükümetin eğitim ve öğretimin niteliği ile ilgili herhangi bir planlama yapılmadığı ifade edildi. Sorakın hükümete “beceremiyorsanız istifa edin” çağrısında bulundu.

Basın açıklamasının tam metni şöyle:

“8 bini aşkın öğrenci, fırsat eşitsizliğine kurban edilecek!

Eğitimde 2021-2022 akademik yılı başladı. Uzun bir aradan sonra eğitim ve öğretimin yüz yüze başlayacak olması sevindirici. Tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize sağlıklı, güvenli, sürdürülebilir ve başarılı bir yıl dileriz.

Ne yazık ki plansızlık ve programsızlık nedeniyle eğitim sorunlarla başladı. Bakanlık, ilgili paydaşlarla gerekli istişareleri yapmadan, konunun uzmanı kişileri devre dışı tutarak telafisi mümkün olamayacak yaralar açmıştır. Öğrencilerimizin bundan sonraki eğitim süreçlerinde sorunlarla karşılaşabilecekleri, başarılarının etkilenebileceği programlar uygulamaya koyulmuştur.

Bu yıl kamu ilkokullarında okulların öğrenci sayısına bağlı olarak iki ayrı program öngörülmüştür. Birincisi klasik program, bir diğeri ise seyreltilmiş ve dönüşümlü programdır. Esas sorun seyreltilmiş ve dönüşümlü olarak adlandırılan programdadır. Eğitim bilimi ilkelerini ve bütün pedagojik yaklaşımları alt üst bir anlayışla, kamu ilkokullarına devam eden öğrencilerimizin neredeyse yarısı heba edilmektedir.

Kamuda ilköğretim düzeyinde eğitim – öğretim faaliyetleri 111 okulda sürdürülmektedir. Bu okulların 18’inde öğrenci yoğunluğu nedeniyle seyreltilmiş – dönüşümlü program uygulanıyor. Ancak, kamu ilkokullarına devam eden toplam öğrenci sayısının yaklaşık olarak yüzde 50’si söz konusu 18 okulda öğrenim görmektedir. Yaklaşık olarak 8 bini aşkın öğrenci plansız, programsız ve öngörüsüzlük nedeniyle fırsat eşitsizliğine kurban edileceklerdir.

Sayın Bakan;

-Seyreltilmiş ve dönüşümlü eğitimin uygulanacağı okullarda, birinci ve ikinci periyotta öğrencilerin ara verilmeden 105 dakika sınıfta kalmaları öngörülmektedir. Bu süre sağlık açısından riskli değil mi?

-Seyreltilmiş ve dönüşümlü eğitimin uygulanacağı okullarda, evde kalınacak günlerle ilgili herhangi bir plan veya programınız var mı?

-Seyreltilmiş ve dönüşümlü eğitimin uygulanacağı okullarda 4’üncü ve 5’inci sınıflarda, iki haftalık toplam ders sayısı 35 dakikadan 42 ders olarak öngörülmektedir. Normal tedrisat uygulanacak olan okullarda ise iki haftalık toplam ders sayısı 40 dakikadan 72 ders olarak öngörülmektedir.

-Bu duruma göre seyreltilmiş ve dönüşümlü tedrisat uygulanacak olan okullara devam eden öğrenciler, normal tedrisat uygulanacak okullara devam eden öğrencilere kıyasla özellikle Türkçe, Matematik ve İngilizce derslerinde yüzde 40 civarında bir kayıpla karşı karşıya kalacaklar. Oluşacak kayıpların nasıl giderileceğini planladınız mı?

-Öğrencilerin gelişimi, kendilerini ifade edebilmeleri ve sosyalleşmeleri açısından çok önemli olan sosyal ve eğitsel etkinliklerin programlanmasında da anomaliler yarattınız. Normal tedrisat uygulanacak okullarda, bu etkinlikler 1’inci ve 2’inci sınıflarda iki haftada 240 dakika olarak öngörülmüşken, seyreltilmiş ve dönüşümlü tedrisat yapılacak okullarda ise iki haftada 70 dakika olarak öngörülmüştür. Çocuklarımızın yarısı okulda yaşıtları ile eğitsel ve sosyal etkinliklerle gelişirken, diğer yarısının evde ne yapacağını planladınız mı? Bu kayıpların hiçbir şekilde giderilemeyeceğini düşünemediniz mi?

Okulların açılmasıyla birlikte eğitim ve öğretimin niteliği ile ilgili herhangi bir planlama, programla yapılmadığı açık ve net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Fazla zaman kaybetmeden ilgili tüm paydaşlar ve uzmanlarla süratle bir değerlendirme süreci başlatıp yeni bir planlama yapmalı ve bu yanlıştan vazgeçmelisiniz. Beceremiyorsanız istifa ediniz.

Cumhuriyetçi Türk Partisi

Genel Sekreteri

Erdoğan Sorakın"