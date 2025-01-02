Seyir halindeki araçta yangın çıktı

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda dün seyir halindeki bir araçta yangın çıktı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Rüstem Mercan kullanımındaki KH 555 plakalı seyir halindeki araçta saat 14.30’da çıkan yangın makine bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu başladı.

Yangın sonucu, aracın makine bölümü, ön tamponu, ışıkları, lastikleri, kaporta kısmı ve elektrik aksamları yandı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.