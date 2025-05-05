Seyir halindeki araçta yangın

Girne-Değirmenlik ana yolunda, dün seyir halindeki bir araçta yangın çıktı.

Polis basın bültenine göre, Fatih Ayvalı’nın (E-57) yönetimindeki LT 404 plakalı araçta, saat 09.30’da çıkan yangın, aracın makine bölümünden sızan akaryakıtın sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi sonucu başladı.

Yangında, aracın makine bölümündeki plastik ve elektrik aksamları ile ön kaput ve tamponu yandı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

İzinsiz müzik yayını yapan işletmeciye yasal işlem

Karşıyaka’da faaliyet gösteren bir restoranda, polis tarafından yapılan denetimde, izni olmadığı halde yüksek sesle müzik yayını yapıldığı tespit edildi.

Polis basın bülteninde, bahse konu işyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Çalıştığı işyerinden para çalan şahıs tutuklandı

Gazimağusa’da bir işyerinde çalışan M.Ö.(E-33), dün, işyerindeki yazar kasadan 4 bin 800 TL nakit para çaldığı saptandı.

Polis basın bültenine göre, yürütülen ileri soruşturmada söz konusu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.