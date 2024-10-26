Seyir halindeki araçta müstehcen hareketler yapan sürücüye yasal işlem
Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda Aslanköy mevkiinde seyir halindeyken araç içinde müstehcen hareketler yaptığı görüntüleri sosyal medyada yayılan sürücü, polis ekipleri tarafından tespit edildi.
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Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda Aslanköy mevkiinde seyir halindeyken araç içinde müstehcen hareketler yaptığı görüntüleri sosyal medyada yayılan sürücü, polis ekipleri tarafından tespit edildi.
Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle, sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.
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