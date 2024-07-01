Seyir halindeki araç aniden alev aldı

Mağusa -Lefkoşa Anayolu'nda dün akşam Jan Mariar Mergits'in kullanımındaki araç seyir halindeyken alev aldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre olay dün akşam 20.50 sıralarında oldu. Jan Mariar Mergits, EP 864 plakalı araç ile Lefkoşa'ya doğru gittiği sırada araç aniden alev aldı. Yangının çıkış nedeni araçtaki benzin kaçağı olduğu belirtilirken, yangın itfaoye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonucu aracın motor kısmı, üst kaputu, ön tamponu, ön farları ve yan çamurlukları tamamen, aracın ön göğüs kısmı kısmen yandı, ön cam ise ısıdan patladı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.