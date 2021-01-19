Şeyh Abdullah’tan Kıbrıs’a “işbirliği” vurgusu

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kıbrıs arasında halklarının ortak çıkarları için işbirliğini korumaya kararlı olduğunu belirtti.



Pazartesi günü Birleşik Arap Emirlikleri’ne bir günlük bir ziyaret gerçekleştiren Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Christodoulides’le görüşen Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ülkesiyle Kıbrıs arasındaki ilişkilerin derinliğinden ve genişliğinden söz etti.



Emirlik Haber Ajansı’nın haberine göre görüşmede, iki dost ülke olarak her alanda ilişkileri daha da ileriye götürmenin gözden geçirildiği kaydedildi; bölgesel ve uluslararası gelişmelere değinilerek özellikle Doğu Akdeniz’deki durumun, bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması yolları ele alındı.



Öte yandan Christodoulides de Twitter hesabındaki paylaşımda, görüşmelerin Kıbrıs ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında güçlü ikili ilişkilerin stratejik bir ortaklığa dönüşmesinin yolunu açacağını yazdı.



Dışişleri Bakanı Christodoulides, “Bölgede barış, güvenlik ve refah iki halkın yararınadır” dedi.

Emirates Haber Ajansı’na göre, Christodoulides’le Ulusal Federal Konsey Başkanı Saqr Ghobash arasındaki görüşmede de, Ghobash iki ülke meclisleri arasındaki dostluğu övdü; işbirlikleri için ortak meclis dostluk komitelerinin görevinin güçlendirilmesinin yanı sıra bir Mutabakat Zaptı gerektiğini söyledi.

Saqr Ghobash, iki ülkenin meclis dostluk komitelerinin 2021’in ilk çeyreğinde bir toplantı yapacaklarını bildirdi; küresel parlamentolar etkinliklerinde koordinasyonu artırmanın önemine değindi.

Emirates Haber Ajansı, Christodoulides’in heyet başkanı olarak Kıbrıs Temsilciler Meclisi Başkanı’nın, parlamenter bağların güçlendirilmesi yollarını görüşmek için Kıbrıs’ı ziyaret davetini Ghobash’a ilettiğini de bildirdi