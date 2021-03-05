Seyahat Acenteleri İnisiyatifi'nden destek çağrısı

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri İnisiyatifi, pandemi nedeniyle yaşadıkları sorunlara işaret ederek, hükümete destek çağrısında bulundu.

İnisiyatiften yapılan açıklamada, 180 seyahat acentesinin ciddi sıkıntı içinde olduğu, hükümetin destek çağrılarını yanıt vermediği belirtildi.

Acentelerin personel maaşlarını ödeyemediği kaydedilen açıklamada, acentelerin bir yıldan beri kapalı olduğu ancak açık sektörler gibi vergi ve yatırımların yapılmasının talep edildiği ifade edildi.

Açıklamada, ülkenin turizme, turizmin de seyahat acentelerine ihtiyacı olduğu belirtilerek, “Bir sefer de vizyon sahibi olun da anı yaşamak yerine ülkenin geleceğini kurtarın” denildi.