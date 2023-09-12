Sevgilisinin evini basan zanlı 1 ay cezaevine gönderildi

Akollü içki tesiri altında sevgilinin evine giden ve hem evine zarar veren, hem de evin içerisine izinsiz bir şekilde giren Sri Lanka uyruklu zanlı S.M.D.S. suçüstü yakalandı, tutuklanarak yeniden mahkemeye çıkarıldı. 22 Haziran 2023’ten bu yana ülkemizde kaçak olarak yaşayan zanlı, 1 ay boyunca cezaevine gönderildi.

Kadına Karşı Şiddetle Müdahale Şubesi’nde görev yapan Begüm Bektaş, mahkemede olayla ilgili detayları aktardı. Polis, zanlının 9 Eylül 2023 tarihinde saat 23.00 sıralarında 138 promil alkolün etkisi altında Kanlıköy’de ikamet eden sevgilisinin evini bastığını söyledi. Polis, zanlının kendisiyle görüşmediği gerekçesiyle sevgilisinin evinin kapı camını, banyo camını kırarak, izinsiz olarak evin içerisine girdiğini ve “Mülke tecavüz” suçunu işlediğini açıkladı. Polis, zanlının ev içerisinde bulunduğu suçüstü hali gereği tutuklandığını bildirdi. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada 2 Haziran 2023 tarihinden beri ülkemizde kaçak olarak yaşadığının belirlendiğini söyledi. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının bir ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.