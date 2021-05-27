Şerife Örs Özer’in adı çocuk parkında yaşatılacak

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, Merhume Hemşire Şerife Örs Özer adının yaşatılması amacıyla 29 Mayıs 2021 Cumartesi tarihinde çoçuk oyun parkı açılışı ve anma töreni düzenleyecek.

2017 yılında üzücü bir şekilde vefat eden, 10 yıl Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde halka hizmet etmiş KTHEB Üyesi olan Merhume Hemşire Şerife Örs Özer'in adı çocuk oyun parkında yaşatılacak.

Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniği bahçesine yapılan Çocuk Oyun Parkının açılışı 29 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00 - 11.00 saatleri arasında gerçekleşecek.