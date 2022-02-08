‘Seri kundaklama’ davası sürüyor: 1 tutuklu

Lefkoşa’da 2016 yılında seri kundaklama olaylarıyla ilgili “azmettirici” olarak gösterilen, olaydan iki gün önce yurtdışına çıkış yapıp kaçak olan 5 yıl Türkiye’de yaşayan ve geçtiğimiz ay ülkeye dönüp yargılanmak üzere cezaevine gönderilen E.B, ilk tahkikat duruşması için yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı kundaklama olayıyla ilgili aleyhine getirilen 4 davadan itham edildi.

Yargıç Hazal Hacımulla’nın huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı Hasan Boşnak, ilk etapta oto galerisi kundaklandığı için şikâyetçi olan mal sahibi H.K’yi tanık olarak dinletti. Tanık, zanlının işyerini ‘şov için kundakladığını’, 500 bin Sterlin zarara neden olduğunu ileri sürerek şikayetçi olduğunu belirtti.

Olayla ilgili başka tanıkların da dinlendiği duruşmada Yargıç Hazal Hacımulla, davayı, ilk tahkikat duruşmasına devam edilmek üzere 15 Şubat’a erteledi. Hacımulla, E.B’nin tutukluluğunun devamına emir verdi.