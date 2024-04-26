Serdaroğlu: “TÜK grevinde uzlaşı sağlandı”
Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Toprak Ürünleri Kurumu’nda (TÜK) başlattığı eylem sürecini Tarım Bakanlığı ile varılan uzlaşma neticesinde askıya aldı.
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Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Toprak Ürünleri Kurumu’nda (TÜK) başlattığı eylem sürecini Tarım Bakanlığı ile varılan uzlaşma neticesinde askıya aldı.
Kamu-İş’ten verilen bilgiye göre, TÜK çalışanlarının görevinin başında olacağını bildiren Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, bugün saat 10.00’da Tarım Bakanlığı önünde uzlaşı zeminini kamuoyuna açıklayacak.
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