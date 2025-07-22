Serdaroğlu: “Çalışanlar ağır koşullar altında eziliyor”

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Lefkoşa Sevgi Evi’nde yarın 09.00-11.30 arasında uyarı grevi yapacaklarını duyurdu.

Serdaroğlu, kurumda yaşananlarla ilgili saat 11.00’de Sevgi Evi önünde basın açıklaması yapacağını söyledi.

Sevgi Evleri’nde çalışanların ağır çalışma koşulları altında ezildiğini belirten Serdaroğlu, daha önce yaptıkları tüm uyarılara rağmen hükümetin bu konuda adım atmadığını söyledi.

Serdaroğlu, “Bu kurumlarda çalışan Sosyal hizmet emekçisi anneler ve eğitmenlerin görevi çocukları korumak. Ancak personel eksikliği nedeniyle ağır çalışma koşulları yüzünden kendi aileleri parçalanma noktasına geldi. Sevgi evlerinde çalışma saatleri insanlıktan çıktı” dedi.