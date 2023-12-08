Serdaroğlu: “Asgari ücretlinin cebinden çalan fırsatçılar bedelini ödeyecek”

Hür-İş Federasyonu, Arhun'un açıklamalarını protesto edecek:

“Asgari ücretlinin cebinden çalan fırsatçılar bedelini ödeyecek”

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını temsil eden Hür-İş Federasyonu, İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun'un basında yaptığı açıklamalarını Pazartesi günü protesto edecek.

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaoğlu'ndan açıklamada, “Kimse Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu var diye bizim çocuklarımızı, gençlerimizi göçe zorlayamaz. Aylarca yarattıkları pahalılıkla asgari ücretlinin cebinden çalan fırsatçılar, bunu geri vermemek için böyle tartışmalar yapamazlar, bunun bedelini ödeyecekler” dedi.

Bu bağlamda, Hür-İş Federasyonu, 11 Aralık Pazartesi günü saat 10.00'da İşverenler Sendikası önünde basın açıklaması yapacak.

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