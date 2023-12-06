“Maaşını beğenmeyen Kıbrıslı Türkler Avrupa’da çalışabilir”

İşverenler Sendikası Asbaşkanı Metin Arhun, Kıbrıs’ın kuzeyinde işsizlik sorunu yaşanmadığını söyledi, asgari ücretten rahatsız olan Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu sahibi olduğunu, Avrupa’ya gidip çalışabileceklerini söyledi.

Arhun, İstatistik Kurumu tarafından açıklanan hayat pahalılığı oranına işaret ederek, “Vereceksen kamuya ver. Burada konuştuğumuz özel sektör” dedi.

BRT’de katıldığı progamda konuşan Arhun, “İşsizlik rakamları açıklandı. Bizdeki işsizlik oranı yüzde 6. Biz çok iyiyiz. Türkiye’de bu rakam yüzde 10 civarında. Bizim işsizlik sorunumuz yok” dedi.

Arhun, “İşgücü bizde hareketli. Kıbrıs pasaportu olanlar için konuşuyorum; beğenmiyorsa aldığı ücreti, Avrupa’ya gidip çalışabilir” ifadelerini kullandı.

Arhun, “Bu şartlarda niye asgari ücretle uğraşıyoruz? Bakın ne güzel iş sorunu yok, işsiz de yok. Niye asgari ücreti tartışıyoruz? Bırakın serbest piyasaya bunu, belki de daha iyi olacak” şeklinde konuştu.

Arhun, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda konuşulan rakamların yüzde 30 ila yüzde 50 arasında bir artış olduğunu söyledi, İstatistik Kurumu tarafından açıklanan hayat pahalılığına ilişkinse şu ifadeleri kullandı:

"Devlet olarak İstatistik Kurumu bu oranı açıkladı özel sektöre de bunu vereceğim neden diyorsun? Çok müdahil olmayacaksın bu konuya. Vereceksen kamuya ver. Burada konuştuğumuz özel sektör. Herkesi bu konuda duyarlı olmaya çağırıyorum.”