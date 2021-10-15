Sennaroğlu: Meclis’e Salı günü olağanüstü toplantı çağrısı yapabilirim

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin istifasına yönelik bilgilendirme yazısının Meclis Başkanlığı’na iletilmesinin ardından gözler bugünkü Genel Kurul’a çevrildi.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, bugün yapılması planlanan Danışma Kurulu toplantısının Salı gününe ertelendiğini açıkladı, Meclis’e aynı gün olağanüstü toplantı çağrısı yapmasının da gündemde dile getirdi.

Sennaroğlu, dün siyasi parti başkanlarıyla yaptığı görüşmede hem CTP hem de HP’nin konuyu yetkili kurullarında değerlendirmeyi talep ettiğini ifade etti, bu nedenle görüşmenin ertelendiğini kaydetti.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Sennaroğlu, Meclis’in bugün de ‘denetim’ göreviyle toplanmayı deneyeceğini, nisap sağlanmaması halinde toplantının aynı gündem maddesiyle gelecek hafta Perşembe gününe erteleneceğini belirtti.

Sennaroğlu, ayrıca Başbakan Ersan Saner’in aralarında Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Genel Tarım Sigortası Fonu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Toprak Ürünleri Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı Meclis’e görüşülmesi için yazı yazdığını kaydetti.