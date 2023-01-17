Şenkul: “Uyarıyoruz, çünkü ceza kesmek değil; düzen istiyoruz”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, kentte park yasaklarına uyulmadığını, bu nedenle de sokaklarda düzenin sağlanamadığını belirterek, bugünden itibaren trafik zabıtalarının kent içerisindeki denetimlerini arttırma kararı aldıklarını belirtti.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Şenkul, “Amacımız trafik cezalarından gelir elde etmek değil kentimizde yaşayan herkesi mutlu edecek düzeni sağlamaktır. Uyarıyoruz çünkü ceza yazmak istemiyoruz; denetlemeleri artırıyoruz çünkü düzen istiyoruz” dedi.

Girne Belediye Başkanı Şenkul, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Günaydın Girne, Park cezaları hakkında hem bilgilendirme hem de uyarı yapmak istiyorum. Kentimizde park yasaklarına uyulması konusunda ciddi sorun yaşandığı vakadır. Bu noktadan hareketle, Bugünden itibaren kent içerisindeki trafik zabıtalarımızın denetimi artırmaları gerektiği yönünde bir karar ürettik. Amacımız trafik cezalarından gelir elde etmek değil kentimizde yaşayan herkesi mutlu edecek düzeni sağlamaktır. Özellikle mahkemelerin karşısındaki Akan Gürkan ve Kolordu sokakta düzen sağlanıncaya kadar günün her saati denetim olacağını bilmenizi istiyorum. Uyarıyoruz çünkü ceza yazmak istemiyoruz, Denetlemeleri artırıyoruz çünkü düzen istiyoruz. Kentte yaşayan herkesin bize yardımcı olacağını biliyoruz çünkü: Biz Birlikte GİRNEYİZ”