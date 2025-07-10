“Şener Levent’in Türkiye'ye iadesi hukuken mümkün değildir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, gazeteci Şener Levent’in Türkiye’de hapis istemi konusuyla ilgili açıklama yaparak, “Bir KKTC vatandaşının suç sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti'ne veya başka bir ülkeye verilmesi söz konusu değildir” dedi.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan CTP lideri, Şener Levent’in Türkiye’ye iadesinin hukuken mümkün olmadığını ifade etti.

Açıklama şöyle:

“Sn. Şener Levent ile ilgili mahkeme kararı dolayısıyla yürütülen tartışmaları takip ediyorum.

Hukuken tartışma konusu olmayan bir ilkeyi bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyorum. Bir KKTC vatandaşının suç sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti'ne veya başka bir ülkeye verilmesi söz konusu değildir.

Nitekim bu ilke Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 38. maddesinde de düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, ‘Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak üzere vatandaş, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez’.

Dünyanın pek çok ülkesinde geçerli olan bu ilkenin Sn. Şener Levent için de geçerli olduğu yalnızca ilkesel bazda değil, mevzuat ve uygulama bazında da açık ve tartışmasızdır. Dolayısıyla Sn. Levent'in söz konusu mahkeme kararı çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti'ne verilmesi (iadesi) hukuken mümkün değildir.”