“Sendikaları susturmanın provası mı yapılıyor?”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), sendika ve sivil toplum örgütlerine ödenen üyelik aidatlarından yüzde beş kesinti yapılmasını düzenleyen Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısının Meclis’e gönderilmesini sert bir dille eleştirdi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan tarafından yapılan açıklamada, söz konusu uygulamanın hem yasa dışı olduğu hem de etik olmadığı ifade edildi.

“Yoksa tek geliri üye aidatları olan sendikaları mali yönden zayıflatıp susturmanın provası mı yapılıyor?” denildi.

Söz konusu yasayı kabul etmeyeceklerini belirten Bengihan, her türlü eylemsel ve hukuksal mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer aldı:

“UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti sendika ve sivil toplum örgütlerine ödenen üyelik aidatlarından yüzde beş kesinti yapılmasını düzenleyen Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısını Meclis’e gönderdi.

Sendikalar Yasasının 34A maddesi gereği kesilen üye aidatlarının bir kısmına Maliye Bakanlığının ek koyması hem garı yasal hem de etik dışı bir uygulamadır. Sendikalar yanında birçok hayır kurumu ve yardım derneğinin aidat gelirlerine de el konulması gaspcı bir zihniyetin ürünüdür.

UBP-HP-YDP Hükümeti, kendi beceriksizlikleri, vizyonsuzlukları ve sermaye yanlısı politikaları sonucu ülke ekonomisini batırdı. Çok kazanan zenginlerden alması gereken vergileri almayan hükümet, sendikaların, derneklerin, hayır kurumlarının aidat gelirlerinin %5’ine el koyarak bütçeye ne kadar ek kaynak yaratacak? Yoksa tek geliri üye aidatları olan sendikaları mali yönden zayıflatıp susturmanın provası mı yapılıyor? Çalışanların kazanılmış haklarının budanmasının önünü açmak için Toplu Sözleşme, Grev ve Referandum Yasası’nın değiştirilmesini öneren Maliye Bakanlığının sendika düşmanı Üst Düzey Bürokratları şimdi de sendika aidatlarından kesinti yapılmasını öngören yasa değişikliğini önerdi. Partizanca istihdamlarla, yüzlerce müdür müsteşar ataması ile devlet bütçesine milyarlarca ek külfet getirilmesine ses çıkarmayan Maliye Bakanlığı Müsteşarları çalışanların kazanılmış haklarının budanmasının , sendikaların güçsüzleştirilmesinin yolunu açacak yasa değişikliklerini önermesi tam da UBP-DP-YDP Hükümetinin yönetim anlayışını ortaya koymaktadır.

Bu anti demokratik, gaspçı yasa tasarısını kabul etmeyeceğimizi, her türlü eylemsel ve hukuksal mücadeleyi sürdüreceğimizi vurgularız.”