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Sendikalar, Üstel ile görüşecek

Sendikalar, Üstel ile görüşecek

Belediyelerde örgütlü sendikaların ‘Belediyeler Reformu’ adı altındaki Yasa Tasarısı’nın geri çekilmesi için hükümete tanıdığı süre bugün doluyor.

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Belediyelerde örgütlü sendikaların ‘Belediyeler Reformu’ adı altındaki Yasa Tasarısı’nın geri çekilmesi için hükümete tanıdığı süre bugün doluyor.

3 sendika; Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-iş) ve Mağusa Genel İş Sendikası bugün saat 16.00’da İçişleri Bakanı Ünal Üstel ile görüşecek.

 Görüşmenin ardından sendikaların nasıl bir yol izleyeceği de belirlenecek.

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