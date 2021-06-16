Sendikalar Mukayyidi Mehmet Yavuzhan oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sendikalar Mukayyitliği görevine, bu bakanlıkta görev yapan Mehmet Yavuzhan tayin edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman tarafından Sendikalar Yasası uyarınca yapılan tayin, Resmi Gazete’de yayımlanarak bugünden itibaren yürürlüğe girdi.