Sendikalar: Meclis önünde direneceğiz

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), yarın yapılacak olağanüstü oturumda Meclis önünde olacaklarını açıkladı.

Açıklamada, “Bizler belediyelerde örgütlü sendikalar, DEV-İŞ, BES ve Mağusa Türk Genel-İŞ olarak, tasarının yeniden komiteye çekilip belediyelerde ki esas sorunları görerek, bilimsel kriterleri ve anayasayı yok saymadan, yeniden düzenlenmesini talep etmek ve mevcut şekli ile bu tasarıyı kabul etmediğimizi haykırmak için yarın ilan ettiğimiz genel uyarı grevimiz doğrultusunda meclis önünde direneceğimizi tüm kamuoyu ile paylaşırız” ifadelerine yer verildi.

Açıklama şöyle:

Atanmış UBP-DP-YDP hükümetinin Belediye kapatmaları ile ilgili dayatmacı, ben yaptım oldu tavrı devam ediyor. Sürdürülemez duruma gelen belediyelerdeki esas sorunların kötü, partizan ve popülist yönetim şekli olduğunu görmezden gelen hükümet, ekonomik sorunların esas kaynağının ise yerel gelirlerden belediye paylarının kalem oyunları ile maliyeye aktarılması olduğunu saklamaya çalışıyor.

Geçtiğimiz hafta, aynı dayatmacı anlayış ve parmak hesabı üstünden komiteden geçirdikleri yasa tasarısının, anayasaya aykırı olduğunu bilebile, bilimsel hiçbir kritere bağlı kalmadan yalnızca sayı üstünden dayattıkları yasa tasarısı, aynı dayatmacı anlayışla yarın olağanüstü oturumla meclis genel kuruluna getiriliyor.

Bilinmesini isteriz ki, bu yasa tasarısı olduğu şekli ile genel kuruldan geçirildiği taktirde, tüm belediyeler sürdürülemez bir kaosun içine itilmiş olacak. Ne belde halkları hak ettiği yerel hizmeti alabilecek, Toplu İş Sözleşmelerinin tasarıda korunmuş olmasına rağmen ne de Toplu İş Sözleşmeleri uygulanabilecek.

Dolayısıyla, Bizler belediyelerde örgütlü sendikalar, DEV-İŞ, BES ve Mağusa Türk Genel-İŞ olarak, tasarının yeniden komiteye çekilip belediyelerde ki esas sorunları görerek, bilimsel kriterleri ve anayasayı yok saymadan, yeniden düzenlenmesini talep etmek ve mevcut şekli ile bu tasarıyı kabul etmediğimizi haykırmak için yarın ilan ettiğimiz genel uyarı grevimiz doğrultusunda meclis önünde direneceğimizi tüm kamuoyu ile paylaşırız.

DEV-İŞ, BES ve Mağusa Türk Genel-İŞ (a)

DEV-İŞ G.Başkanı

Koral Aşam

Meclis yarın ‘yerel yönetimler’ için olağanüstü toplanacak