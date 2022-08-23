Meclis yarın ‘yerel yönetimler’ için olağanüstü toplanacak

UBP-DP-YDP Hükümeti uzlaşı arayışından vazgeçip belediye başkanları, sendikalar ve muhalefeti devre dışı bırakarak komiteden geçirdiği ‘Yerel Yönetimler Reformu’na ilişkin tasarıyı Meclis Genel Kurulu’na getiriyor.

Meclis Genel Kurulu yarın Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı için ‘olağan üstü’ toplantıya çağrıldı.

Hükümetin, geçici ve özel komiteden alıp çoğunluğunun olduğu İdari, Kamuve Sağlık İşleri Komitesi gündemine alarak onayladığı tasarıda sadece “Belediye sayısının 18’e düşürülmesini” var.