Sendikalar Ercan'da grev başlattı

KTAMS, KAMUSEN ve KAMU-İŞ bugün 09:00-15:00 saatleri arasında Sivil Havacılık Dairesi'nde Ercan Havaalanı'nın tüm birimlerinde grev başlatıyor. Sendikaların ortak açıklamasında, "Alım gücünün korkunç derecede düştüğü bir dönemde UBP-DP-YDP Hükümetinin gayri yasal bir şekilde yasa gücünde kararname ile HP ödeneğini geri ödememek koşuluyla 4 ay durdurmasına karşı sendikalarımız KTAMS, KAMUSEN ve KAMU-İŞ mücadele başlatmıştır" denildi.