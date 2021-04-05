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Sendikalar Ercan'da grev başlattı

Sendikalar Ercan'da grev başlattı

KTAMS, KAMUSEN ve KAMU-İŞ bugün 09:00-15:00 saatleri arasında Sivil Havacılık Dairesi'nde Ercan Havaalanı'nın tüm birimlerinde grev başlatıyor

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KTAMS, KAMUSEN ve KAMU-İŞ bugün 09:00-15:00 saatleri arasında Sivil Havacılık Dairesi'nde Ercan Havaalanı'nın tüm birimlerinde grev başlatıyor. Sendikaların ortak açıklamasında, "Alım gücünün korkunç derecede düştüğü bir dönemde UBP-DP-YDP Hükümetinin gayri yasal bir şekilde yasa gücünde kararname ile HP ödeneğini geri ödememek koşuluyla 4 ay durdurmasına karşı sendikalarımız KTAMS, KAMUSEN ve KAMU-İŞ mücadele başlatmıştır" denildi.

 

 

 

                                                                                                         

 

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