20 araç trafikten men edildi, 1 sürücü tutuklandı

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen denetimlerinde 369 sürücü rapor edildi, 20 araç trafikten men edildi, 1 sürücü ise tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 2 bin 735 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde, trafik kurallarına uymayıp yolu kullanan diğer sürücü ve yayalara tehlike yaratan 369 sürücü rapor edildi.

Rapor edilen sürücülerin 95’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 37’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 30’u muayenesiz araç kullanmak, 17’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 14’ü sigortasız araç kullanmak, 9’u aracın ışık kurallarına uymamak, 4’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 4’ü aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si elektrikli scooterlerin kullanım kurallarına uymamak, 2’si kamu taşıma işletme izninde belirtilen şartlara uymamak,1’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak ve 151’i diğer trafik suçlarından ceza aldı.