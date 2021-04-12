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Ercan'da yarından itibaren süresiz grev kararı

Ercan'da yarından itibaren süresiz grev kararı

Kamuda örgütlü 6 sendika yarın sabah 08:30’dan itibaren Sivil Havacılık Dairesi Lefkoşa Ercan Havaalanı’nda süresiz grev başlatacaklarını açıkladı.

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Kamuda örgütlü 6 sendika yarın (13 Nisan 2021 Salı) sabah 08:30’dan itibaren Sivil Havacılık Dairesi Lefkoşa Ercan Havaalanı’nda süresiz grev başlatacaklarını açıkladı.

KTAMS , KAMUSEN, KAMU-İŞ, GÜÇ-SEN, VERGİ-SEN ve KTHES tarafından yapılan ortak açıklamada  “Hayat Pahalılığı ödeneğinin 4 aylığına durdurulmaması ve adaletsizlik ve haksızlıkların giderilmesi yönünde Sendikalarımızın hükümet adına Maliye Bakanına vermiş olduğu taleplerle ilgili olarak bugün Maliye Bakanı ile yapılan toplantıda bir uzlaşıya varılamamıştır” denildi.

Sendikaların basın açıklamasında “Bu nedenle Sendikalarımız yarın (13 Nisan 2021 Salı) 08:30’dan itibaren Sivil Havacılık Dairesi Lefkoşa Ercan Havaalanı’nda süresiz grev başlatacaktır” ifadelerine yer verildi.

 

 

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