Saatlerce uçuş için beklediler, yetkili bir muhatap bulamadılar

Devrim DEMİR

Ercan Havaalanında örgütlü 3 sendika, hükümetin hayat pahalılığı ödeneğini 4 ay süreyle durdurmasını protesto etmek amacıyla dün Ercan Havaalanı'nda grev yaptı.

Sabah saat 09.00 ile 15.00 saatleri ararsında 6 saatlik grev yapan sendikalar basın açıklaması yaparak hükümetin “maaş artışlarını durdurma kararını” kınadı.

Türkiye ve bağlantılı uçuşları olan yolcular uçuşlarının iptal edildiğini son dakika alanda öğrendi.

Çok sayıda yolcu, uçuş saatleri için biletlerini yenilerken bazı yolcuların ise alandan ayrıldığı gözlemlendi.

‘Şok’ eylemi uçuş işlemleri esnasında öğrendiğini ifade eden yolcular yaşadıkları mağduriyet nedeniyle alanda bir muhatap bulamadıklarına isyan etti.

YENİDÜZEN’e konuşan yolcular, uçuş saatlerinin aksaması nedeniyle zor saatler geçirdiklerini söyledi.

Grevin bitiş saatinin ardından yapılan düzenlemelerle aksayan uçuşlar yapıldı.

Sendikalar Ercan’da yaptıkları açıklamada, hükümet yetkililerinden hayat pahalılığı ödeneği kararını geri almasını istedi.

‘Şok’ eylemler devam edecek…

Ercan Havaalanında örgütlü 3 sendika olan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ve Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) hükümetin sorumluluklarını hatırlayana kadar eylemlerin şiddetlenerek devam edeceğini vurguladı. Sendika yetkilileri, “şok eylemler” olarak adlandırdıkları eylemlere, perşembe günü yapılacak genel greve kadar devam edeceklerini duyurdu.

Atan: “Şok eylemler devam edecek her şeye hazırlıklı olsunlar”

KAMU-SEN Başkanı Metin Atan, hükümetin hayat pahalılığına ilişkin aldığı kararın 100 bine yakın kişiyi etkilediğini söyleyerek, “Bundan sonra tedirgin olan onlar olacaktır, biz değil. Bizim şok eylemlerimiz devam edecek, her şeye hazırlıklı olsunlar” dedi.

Serdaroğlu “Maaş artışı için değil, hayatlarımızı idame edebilmek için buradayız”

KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, hayat pahalılığı ödeneğinin, bir maaş artışı olmadığını, hükümet edenlerin hayatın pahalılaşmasına karşı herhangi bir önlem almamasından dolayı, tüketicilerin hayatlarını idame etmeleri için yapılan bir uygulama olduğuna işaret ederek, maaş artışı için değil hayatlarını idame edebilmek için eylemde olduklarını söyledi.

Bengihan: “Halktan yana, hayatı ucuzlatmaktan yana kararlar alın”

Hükümetin hayat pahalılığı ödeneğini geri ödememek üzere 4 aylığına durdurması kararını “insafsızlık, sorumsuzluk” olarak değerlendiren KTAMS Başkanı Güven Bengihan da “bardak taştı” dedi.

Bengihan, acil uçuşların ve askeri uçuşların devam ettiğini, amaçlarının hükümeti göreve çağırmak, sorumluluklarını hatırlatmak olduğunu kaydetti.

Bengihan, “Sadece patronların sorunlarına çözüm üretme değil, patronlara kaynak yaratma değil, birazcık da bu ülkedeki açlık sınırının altına düşen hem özel sektör çalışanlarını hem de kamu çalışanlarını ve 42 bin sigorta emeklisini düşünmeleri gerektiğini hatırlatmak isterim” ifadelerini kullandı.

Hükümeti “halktan yana ve hayatı ucuzlatmadan yana kararlar almaya” çağıran Bengihan, “Biz sıramızı savdık. Sıra vergi borcunu ödemeyen, devletin kaynaklarını sömüren ultra zenginlerdedir” dedi.

YOLCULAR YENİDÜZEN’E KONUŞTU…

“Yolcuların ne günahı var? Perişan olduk, yazıktır günahtır”

Ömür Budak: “Kızımı görmeden defnedecekler”

Yapılan şok eylemin mağdurlarından biri olan Ömür Budak isimli yolcu, kızının Türkiye’de cenazesine katılmak için Türkiye’ye uçacağını söyledi.

Budak, aksayan saatler nedeniyle cenaze vaktine yetişmeyeceği için gözyaşlarına boğulurken, yetkililerin hiç birinin mesaj yolu ile de durumu bildirmediğinden sitem etti. Budak, “Kızımın cenazesi için bilet kestim ve saat 12.00'de olan uçağın grev nedeniyle iptal edildiğini öğrendim. Ben kızımı son kez görmeden defnedecekler, çok üzgünüm bunun için. Kimse bize bilgi dahi vermedi” dedi.

Vesime Cambaz: “Bu halka yazık, bu kadar insan perişan oldu”

Bağlantılı uçuşla İngiltere’ye uçacağını ancak grev nedeniyle ciddi bir mağduriyet yaşadıklarını ifade eden Vesime Cambaz, grev olacağını önceden yolculara bildirilmesi gerektiğini kaydetti.

“Alandaki kimsenin hiçbir şeyden haberi yok” modunda olduğunu kaydeden Cambaz şunları söyledi: “İstanbul’a geç uçacağım. Oradan da İngiltere’ye gecikmeli uçacağım. Bunları biz yolculara yaşatmaya gerek yoktu, ben İngiltere’de yaşıyorum ve babamın rahatsızlığı nedeniyle 2 ay önce ülkeye geldim. İngiltere şimdi girişte 2 tane PCR testi ister, 72 saatlik, süreleri var bir de burada yaptık. Grev yapılacaksa önceden bize bilgi verilmesi gerektirdi, sesimi duyurup hakkımı aramadığım için burada laf da duydum. Yaşanılanlardan dolayı çok mutsuzum.”

Melek Soyer: “Perişan olduk, ne günahımız var”

Bağlantılı uçuşla İngiltere’ye uçacaklarını anlatan Melek Soyer, saatlerdir beklediklerini ve grev olduğunu alanda işlem yaptırdığı sırada yapılan anonsla öğrendiklerini ifade etti. Akşama kadar beklemek zorunda olduklarını kaydeden Soyer, “Yolcuların ne günahı var? Perişan olduk, yazıktır günahtır” dedi.

Jamshaid Waqar: “Yolcular zora girdi”

İstanbul bağlantılı Pakistan’a gideceğini anlatan Jamshaid Waqar, saatlerce bekletilmenin çok kötü olduğunu söyledi.

Saatlerdir Ercan’da beklediğini de sözlerine ekleyen Wagar, “Dilerim her şey normale döner” dedi.

Çok sayıda yolcu dün uçuş işlemleri sonrasında ‘şok’ eylem olduğunu öğrendi.

Uçuşu iptal olan bazı yolcuların ise bekleme salonunda uyuduğu gözlemlendi