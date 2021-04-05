Sendikalardan hükümete: “Bardak taştı, şok eylemler sürecek”

Sendikalar, Ercan’da gerçekleştirilen grev nedeniyle açıklama yaptı, hükümetin hayat pahalılığı ödeneğini 4 ay süreyle durdurulmasına yönelik kararını ‘insafsızlık’ olarak değerlendirdi.

“Bardak taştı” diyen sendikalar, şok eylemlerin süreceğini de kaydetti.

KAMU-SEN Başkanı Metin Atan, şok eylemlerinin devam edeceğini söyledi, “Hükümet her şeye hazırlıklı olsun” dedi.

Atan, hükümetin hayat pahalılığı yönünde aldığı kararın 100 bin kişiyi ilgilendirdiğini söyledi.

Kamu-iş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise “Bu bir başlangıçtır, arkası gelecektir” dedi, hükümeti ülkeyi yasalara göre yönetmesi konusunda çağrıda bulundu.

Hayat pahalılığı ödeneğinin ‘maaş artışı’ olmadığını kaydeden Serdaroğlu, “Maaş artışı için değil, hayatımızı idame ettirmek için buradayız. Vekiller bizlerin vekili olduğunu hatırlasın” şeklinde konuştu.

Öte yandan KTAMS Başkanı Güven Bengihan ise “bardak taştı” şeklinde konuştu, hükümete sorumluluklarını hatırlatmak istediklerini belirtti.

Bengihan, “Hükümet edenler, sadece patronlara değil, açlık sınırının altına düşen özel ve kamu çalışanı, 42 bin sigorta emeklisini düşünsünler” diye konuşarak, hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulması kararını ‘sorumsuzluk ve insafsızlık’ olarak değerlendirdi.

Perşembe günü gerçekleşecek genel greve kadar ‘şok eylemlerinin’ devam edeceğini aktaran Bengihan, “Sıra ultra zenginlerdedir, vergisini ödemeyenlerdedir. Hükümete çağrıda bulunuyoruz” dedi.