Sendikalar 14 Nisan itibariyle eylem ateşini yakıyor
Sendikalar, 14 Nisan itibariyle eylem ateşini yakıyor. UBP - YDP - DP Hükümeti'nin, "başörtüsü tüzüğü" olarak anılan Disiplin Tüzüğünü geri çekeceği güne kadar genel grev dahil, her türlü eylem ve grev kararı alınacağı açıklandı.
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Sendikalar, 14 Nisan itibariyle eylem ateşini yakıyor. UBP - YDP - DP Hükümeti'nin, "başörtüsü tüzüğü" olarak anılan Disiplin Tüzüğünü geri çekeceği güne kadar genel grev dahil, her türlü eylem ve grev kararı alınacağı açıklandı.
Açıklamada, bundan sonraki sürecin "teşhir ve sürprizlerle dolu olacağı" belirtildi.
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