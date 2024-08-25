Sendikacı Beyzade Karayalçın trafik kazası geçirdi
Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Yönetim Kurulu üyesi Beyzade Karayalçın, Girne’de geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
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Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Yönetim Kurulu üyesi Beyzade Karayalçın, Girne’de geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Motor kazası geçirdiği öğrenilen Karayalçın’ın, Girne Akçiçek Hastanesi’nde tedavi gördüğü belirtildi.
Karayalçın’ın sağlık durumu ile ilgili gelen ilk bilgiler, kafa travması geçirdiği yönünde…
Karayalçın, uzun yıllardır DEV-İŞ Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyor.
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