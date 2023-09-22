Paris Sorbonne Üniversitesi Öğretim Üyesi, Lefke Avrupa Üniversitesi Mütevelli Heyeti Danışmanı Sosyolog Prof. Dr. Semra Galip Paşazade hayatını kaybetti.

Bir dönem Lefke Avrupa Üniversitesi'nde de görev alan Paşazade'nin vefatı ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.