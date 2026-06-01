“Araştırdık KKTC yüzde 82 daha ucuz”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, yapılan araştırmalara göre Kıbrıs’ın kuzeyindeki fiyatların Kıbrıs Cumhuriyeti’ne göre yüzde 82 oranında daha düşük olduğunu iddia etti.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin bayram döneminde yurttaşların Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yönelmesine ilişkin eleştirilerine yanıt veren Amcaoğlu, Sanayi Odası’nın yaptığı araştırmada Kıbrıs’ın kuzeyinin yüzde 79,5 oranında daha ucuz olduğunun ortaya çıktığını iddia etti.

Ticaret Dairesi yetkililerinin de kuzey ve güneyde karşılaştırmalı fiyat çalışmaları yaptığını belirten Amcaoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın araştırmasında ise Kıbrıs’ın kuzeyinin yüzde 82 daha ucuz çıktığını öne sürdü.

Amcaoğlu, “66 ürünün 54’ünün KKTC’de daha ucuz olduğu tespit edildi. Beğenseniz de beğenmeseniz de” diye konuştu.

