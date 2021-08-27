“Sekiz ayda hükümetin öngörülerinin hiçbirisi gerçekleşmedi”

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, 19 Aralık 2020’de resmen göreve başlayan Azınlık Hükümeti’nin “Hükümet Programında” yer alan öngörülerin neredeyse hiçbirinin hayata geçirmediğine dikkati çekti.

Sosyal medya paylaşımında Sorakın “Aradan geçen sekiz ayı aşkın sürede bu öngörülerin hiçbirisi gerçekleşmiş değildir. Ciddiyetten yoksun, beceriksiz ve iş bilmez azınlık hükümeti halka daha çok zarar vermeden istifa etmelidir” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

Sn. Ersan Saner 7 Aralık 2020’de hükümeti kurmakla görevlendirilir. Aynı gün HP’li üç milletvekili partilerinden istifa ederler. 8 Aralık’ta koalisyon protokolü imzalanır. 17 Aralık’ta Meclis’te hükümet programı ile ilgili görüşmeler yapılır. 19 Aralık’ta yapılan güven oylaması ile, 20 hayır oyuna karşılık 24 evet oyu alan Azınlık Hükümeti resmen göreve başlamış olur.

Hükümet Programında yer alan bazı öngörüler.

• Ülkeyi 2021 yılı Ekim ayı içinde erken milletvekili seçimine götürme hedefinde olduğumuz için Meclisimize bu süreçte yapabileceklerimizi ve yakın gelecekte atılması gereken elzem adımları içeren bir hükümet programı sunuyoruz.

• Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda, Yüksek Mahkeme ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanı’nın uyarıları ve ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılması yoluna gidilecektir.

• Hükümetimiz, KKTC Cumhuriyet Meclisini önümüzdeki yaz tatili döneminde de etkin bir şekilde çalıştırarak yasama ve denetim faaliyetlerine devam edilmesini amaçlamaktadır.

• Ülkeye gelen her çeşit akaryakıt için testlerin yapılması, kalite kontrolü ve standartlara uygunlukları titizlikle takip edilecektir.

• Devlete istihdamlarda fırsat eşitliği gözetilecektir.

Aradan geçen sekiz ayı aşkın sürede bu öngörülerin hiçbirisi gerçekleşmiş değildir. Ciddiyetten yoksun, beceriksiz ve iş bilmez azınlık hükümeti halka daha çok zarar vermeden istifa etmelidir.