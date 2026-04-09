Şehit Reşat Ahmet yarın Lefkoşa’da son yolculuğuna uğurlanacak
Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Trulli (Larnaka) bölgesinde yürüttüğü kazılar sonucu kimliği tespit edilen şehit Reşat Ahmet’in naaşı, yarın düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.
Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Trulli (Larnaka) bölgesinde yürüttüğü kazılar sonucu kimliği tespit edilen şehit Reşat Ahmet’in naaşı, yarın düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.
Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, cenaze namazının saat 10.00’da Lefkoşa Kabristanlığı’nda kılınacağı, ardından askeri törenle Ortaköy Şehitliği’nde defnedileceği belirtildi.
