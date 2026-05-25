“Özgür Özel ve arkadaşlarının yanında olmak hepimizin boynunun borcu”

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye’de yaşanan gelişmeleri “derin bir üzüntüyle” izlediklerini belirtti. Talat, yaşananların Kıbrıslı Türkleri de yakından ilgilendirdiğini vurgulayarak, demokrasi ve hukuk alanında tavizsiz bir duruş sergilenmesi gerektiğini ifade etti.

Talat açıklamasında, “Türkiye tarihinde yaşanan bir ilki derin bir üzüntüyle izledik. Siyasal hırsların Türkiye’yi taşıdığı bu son nokta her olumsuzlukta olduğu gibi Kıbrıslı Türkleri de yakından ilgilendirmekte, gerek demokrasimiz gerekse ekonomimiz açısından ve elbette Kıbrıs sorunu bağlamında olumsuzluklar yaratmaktadır” ifadelerini kullandı.

Türkiye ile tarihi bağlara dikkat çeken Talat, yaşananlardan ders çıkarılması gerektiğini belirterek açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Türkiye’de yaşananlardan ders çıkarırsak demokrasi ve hukuk alanında tavizsiz bir şekilde doğrunun yanında durmalı, hukuk yapımızı hassasiyetle korumalı ve geliştirmeliyiz. Hukukun siyasallaşmasının bir kardeş ülkeyi getirdiği durumdan üzüntü duymak insanlık ve kardeşliğin bir gereğidir.”

Talat, açıklamasının sonunda ise demokrasi ve hukukun üstünlüğünün egemen olacağı bir Türkiye temennisinde bulunarak, “Demokrasi ve hukukun üstünlüğünün egemen olacağı bir Türkiye dileğiyle Özgür Özel ve arkadaşlarının yanında olmak hepimizin boynunun borcudur. Bu kötü günlerin atlatılması ve demokrasinin egemen olacağı bir Türkiye’nin kurulması Kıbrıslı Türklerin en büyük arzusudur” dedi.