En fazla yağış 51 kg ile Salamis’te kaydedildi

Meteoroloji Dairesi, dün en fazla yağışın metrekareye 51 kilogram ile Salamis’te kaydedildiğini açıkladı.

Dairenin dün saat 08.00 ve bugün saat 08.00 saatleri arasında gerçekleşen yağış miktarları raporuna göre, Salamis’i metrekare başına 17 kilogram ile Dörtyol, 11 kilogram ile Sandallar ve Gazimağusa izledi.

Yağış miktarı Çayırova’da 9, Mehmetçik’te 8, Akdoğan’da 4 ve Beyarmudu’nda 2 kilogram olarak ölçüldü. Yağış alan diğer bölgelerde ise 0,1 ile 1 kilogram arasında yağış kaydedildi.