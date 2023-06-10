Şehir içinde yayaya çarptı, olay yerinden uzaklaştı
Güzelyurt'ta dün gece yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 52 yaşındaki Ayşe Göktemiz'e çarpan araç, olay yerinden uzaklaştı. Göktemiz ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
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Güzelyurt'ta dün gece yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 52 yaşındaki Ayşe Göktemiz'e çarpan araç, olay yerinden uzaklaştı. Göktemiz ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Güzelyurt'ta Özgürlük İlkokulu yakınlarında dün gece saat 23.00 sıralarında kimliği henüz tespit edilemeyen araç sürücüsü yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 52 yaşındaki Ayşe Göktemiz'e çarptı.
Kaza sonrası sürücü,olay yerinden uzaklaşırken, 52 yaşındaki Göktemiz, ambulansla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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