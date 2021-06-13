SEFER AZ, FİYAT ÇOK!

Sefer sayılarının arttırılmadığına, ‘Charter’ seferlerin ise 11’e çıkarıldığına vurgu yapan Acenteler Birliği Başkanı Orhan Tolun, “Kara sınır kapılarında turistin ülkeye gelişini engellediler, sefer sayıları halen az ancak casino müşterileri için uçuşlar arttırıldı. Bu ülkeye ekonomiye can katacak turist istenmiyor” dedi.

FİYATLAR UÇUYOR… Uçak koltuk sayılarının az ve uçuşların sınırlı olması nedeniyle bilet fiyatları dudak uçuklatıyor. Uçak bilet fiyatlarında tek yön gidiş 550-650 TL arası değişirken, Ercan Havaalanı’ndan İstanbul’a gidiş dönüş fiyatları 800 ile 950 TL arasında değişiyor.

Devrim DEMİR

Pandemi koşulları nedeniyle ara verilen uçuşlara ‘kısmen’ yeniden başlansa da, koltuk sayılarının az ve uçuşların sınırlı olması nedeniyle bilet fiyatları dudak uçuklatıyor.

Uçak bilet fiyatlarında tek yön gidiş 550-650 TL arası değişirken, Ercan Havaalanı’ndan İstanbul’a gidiş dönüş fiyatları 800 ile 950 TL’yi buluyor.

Acenteler, dövizin yükselmesi koltuk sayılarının az olması ve vergilendirme sisteminin döviz üzerinden olması nedeniyle büyük sıkıntılar yaşarken, “Bilet fiyatları uçuk olması nedeniyle bu yaz da durgun geçecek” diyor.

YENİDÜZEN’e konuşan Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun, bilet fiyatlarının alabildiğine yüksek olduğuna dikkati çekti. Sefer sayılarının arttırılmadığını, ‘Charter’ seferlerin ise 11’e çıkarıldığına vurgu yapan Tolun, “Kara sınır kapılarında turistin ülkeye gelişini engellediler, sefer sayıları hala az ancak casino müşterileri için uçuşlar arttırıldı. Bu ülkeye ekonomiye can katacak turist istenmiyor” dedi.

Seçenek yok…

Pandemi koşulları nedeniyle Bakanlar Kurulu almış olduğu kararlar doğrultusunda ülkeye sınırlı sayıda uçuş koydu. Sadece İstanbul üzerinden uçuş gerçekleşirken, ‘kapalı turizm’ adı altında düzenlenen charter seferler 11’e çıkarıldı.

Acenteler, uçak biletlerinin dövizin ve yeterli uçak olmaması nedeniyle çok yüksek olduğuna dikkati çekerken, arz talebin önemine değindi.

Tek yön fiyatlar ‘uçuyor’…

KKTC’den Türkiye’ye ‘tek yön’ bilet fiyatları da cep yakıyor. Uçak bilet fiyatlarında tek yön gidiş 550-650 TL arası değişirken, Ercan Havaalanı’ndan İstanbul’a gidiş dönüş fiyatları 800 ile 950 TL.

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun:

“Bu ülkede hangi turiste ihtiyaç var?”

YENİDÜZEN’e konuşan Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun, bilet fiyatlarının alabildiğine yüksek olduğuna değindi. Ülkede uçuşların sadece İstanbul yönlü olduğunun altını çizen Tolun, “Pandemi nedeniyle 6 sefer yapılıyor ve fiyatlar çok uçuk. Yetkililerden daha çok uçuşun sağlanması için hava yolu şirketleri ile konuşmalarını istedik” dedi.

Pandemi döneminde bilet fiyatlarının alabildiğince yüksek ve uçuk olduğundan yakınan Tolun, “İstanbul dışında başka sefer yok. Charter sefer sayıları ise 11’e çıkarıldı. Bu ülkede düzenli gelecek, ekonomiye katkıda bulunacak turiste mi ihtiyaç var? yoksa charter seferlerle sadece gazinoya gelen müşteriye mi?” ifadelerini kullandı.

“Kara sınır kapılarından turistin gelişini engellediler”

Ülkede 130 otel olduğuna işaret eden Orhan Tolun, bunların sadece 5 veya 6’sının faaliyette olduğunu kaydetti.

Kara sınır kapılarında turistin ülkeye gelişinin de engellendiğini belirten Tolun, “Dudak uçuklatan bu fiyatlarla ülkede sadece kapalı devre turizmi istiyorlar. Gelen turiste çift aşı yanında çift PCR istenmekte. Bir de en kötüsü ülkeye gelecek olana Kıbrıs’ta bir hesap numarası veriliyor ve bankaya 200 TL yatırılması isteniyor. Ülkeye gelecek olan bu yatırdığı 200 TL’lik dekontu da girişte ibraz etmek zorunda. Yapılması istenen bu şartlar ülkede turistin istenmediğini göstermekte” şeklinde konuştu.

“Ekonominin can damarı olan sektöre bakan yok”

Uygulanan şartlar ve yükselen bilet fiyatları nedeniyle ülkenin kapalı kalmasının en iyisi olduğunu da belirten Tolun, “Devlet giderek sıfırlanıyor” dedi. Pandemi süreci içinde son 16 aydır turizm için hiçbir şey yapılmadığını da kaydeden Tolun, ekonomin can damarı olan ‘turizm’ için kimsenin elini taşın altına koymadığını kaydetti.

Tolun, KKTC’ye pandemiden önce yılda 2 Milyon turist geldiğini düzenlenen seferlerle şimdi haftada 3 bin turist geldiğini ifade etti.

“Kapalı devre turizme hevesli olanlar bu ülkeye turist getirmek istemediklerini çıkıp açıklasınlar” sözlerini kaydeden Tolun , “2021 yılını da böyle kapatacağız” dedi.

Acenteler YENİDÜZEN’e konuştu…

Okay Polatkan (Polatkan Turizm):

“Turizm ölüyor”

Uçak bilet fiyatlarının çok yüksek olduğuna değinen Okay Polatkan durumu “Fırsatçılık” olarak değerlendirdi. Kıbrıs’ın güneyinde Larnaka çıkışlı uçak biletİ fiyatlarının çok uygun olduğunu kaydeden Polatkan, “Biz Türkiye’ye bin 500 TL’ye uçuyoruz. Bunun etik bir yanı mutlaka olmalı” dedi.

“Turizm ölüyor” ifadelerini kullanan Okay Polatkan, şirket olarak Larnaka-Limasol çıkışlı seçenekler üretmeye çalıştıklarını söyledi. Polatkan, “Hastalıktan kurtulsak ta bu ülkeye bu yıl da turist gelmeyecek. Devlet devletliğini yapsın, biz toplum olarak devleti göremiyoruz” şeklinde konuştu.

Ziver Hayatseven (Sevener Turizm):

“Sefer sayılarının az olması fiyatların uçmasına büyük etken”

Tek yön uçak fiyatlarının dahi çok yüksek olduğuna dikkati çeken Ziver Hayatseven, “Tek yön 550-650 TL bilet fiyatları dudak uçuklatıyor” dedi.

Yüksek bilet fiyatlarının bir nedeninin ‘arz-talep’ olduğuna değinen Hayatseven, ikinci etkenin de vergilendirme sistemi olduğunu kaydetti. Havalimanı vergilerinin döviz üzerinden olduğunu ifade eden Hayatseven, “Dövizin yüksek olması nedeniyle havalimanı vergileri de yükseliyor. Pandeminin de etkileri bu duruma yansıyor. Bilet fiyatları dudak uçuklatıyor.”

Mustafa Akyön (Bakyön Turizm)

“Bu yaz da durgun geçecek”

Turizm’de ‘arz-talep’ dengesine işaret eden ve genel olarak uçuş sayısı olmadığı için bilet fiyatlarında da ciddi bir yükseliş yaşandığını kaydeden Mustafa Akyön, dövizin yüksek olmasının ve uçaklarda koltuk sayılarının az olmasının da büyük etken olduğunu belirtti.

Aşılanma ile beraber umutların da artacağına işaret eden Akyön, özellikle bileklik uygulaması ile uçuşların da artacağına inandıklarını kaydetti.

Uçuş sayısının arttırılması ile talebin de yükseleceğine inandıklarını kaydeden Mustafa Akyön, “Bilet fiyatları çok yüksek. Bu yüksek fiyatlarla bu yazda durgun geçecek. Şuan için canlılık olduğunu görmüyoruz, salgın nedeniyle korkunun da devam ettiğini gözlemlemekteyiz” dedi.