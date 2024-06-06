"Seçime aktif katılım, iki toplumun birlikte verebileceği en güzel cevaptır"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, 9 Haziran'da yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılımın önemli olduğuna vurgu yaptı.

Kıbrıslı Türklerin Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılımının sadece bireysel bir oy kullanmaktan ibaret olmadığını aktaran Maviş, "Avrupa Parlamentosu seçimlerine aktif katılımımız, iki toplumun birlikte verebileceği en güzel cevaptır" ifadelerini kullandı.

9 Haziran'da yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde AKEL'den Niyazi Kızılyürek, Volt Kıbrıs'tan Hulusi Kilim ve Kıbrıs Yeşiller Partisi'nden Oz Karahan Kıbrıslı Türk aday olarak gösterildi.

Maviş'in açıklaması şöyle:

"Kıbrıslı Türklerin, kuzeyde Avrupa Birliği dışında olmalarına rağmen, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanabilme hakkı bulunmaktadır. Bu durum, Kıbrıs sorununa dair tarihsel ve siyasi bağlamda önemlidir.

Kıbrıs adasında barışı ve birleşmeyi amaçlayan önemli bir girişim olan Annan Planı’nın kabul edilmesi durumunda, Kıbrıs’a ait Avrupa Parlamentosu'ndaki altı sandalyenin ikisi Kıbrıslı Türklere ayrılacaktı.

Kıbrıslı Türklerin önemli bir kesimi bu planı desteklemesine rağmen, plan hayata geçmemiştir ve bunun sonucunda, Kıbrıs Cumhuriyeti altı sandalyenin tamamına sahip olmuştur.

Bu şartlar altında bile Kıbrıslı Türklerin Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılımı, hem demokratik temsiliyetin güçlendirilmesi hem de Kıbrıslı Türklerin seslerinin duyurulması açısından büyük önem taşımaktadır.

1. Kıbrıslı Türkler, seçimlere katılarak Avrupa Birliği'ne dair görüşlerini ve taleplerini ifade edebilme fırsatına sahiptirler. Bu, demokrasinin temel ilkelerinden biri olan temsiliyetin sağlanması açısından kritiktir.

2. Avrupa Parlamentosu'nda temsil edilmek, Kıbrıslı Türklerin Avrupa politikaları üzerinde doğrudan etki sahibi olabilmesini sağlayabilir. Bu durum, Kıbrıs meselesine dair farkındalığın artmasına ve daha adil çözüm önerilerinin gündeme gelmesine katkıda bulunabilir.

3. Seçimlere katılım, Kıbrıslı Türklerin toplumsal ve siyasi hayata aktif katılımını teşvik edecektir.

4. Kıbrıslı Türklerin seçimlere katılımı, uluslararası arenada hem Kıbrıslı Türklerin varlığına hem de Kıbrıs meselesine dair farkındalığın artmasına yardımcı olacaktır.

Kıbrıslı Türklerin Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılımı, sadece bireysel bir oy kullanma hakkından öte, geniş kapsamlı demokratik, siyasi ve toplumsal etkiler yaratma potansiyeline sahiptir. Bu nedenle, tüm Kıbrıslı Türklerin bu önemli sürece aktif olarak katılım göstermesi büyük önem taşımaktadır.

Federasyonu, Avrupa Birliğini, çözümü, barışı, karma evliliklerden doğan çocukların haklarını, Kıbrıslı Türklerin eğitim, spor ve kültürel programlara doğrudan katılımını, iki toplumun daha çok ekonomik faaliyet yapmasını ve Türkçe’nin resmi dil olmasının mücadelesini veren Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumları, Avrupa Parlamentosu’nda görmek için sandıklara sahip çıkalım.

Adamızın her iki yanında Avrupa Birliği vatandaşlığımızı unutturmaya çalışanlarına karşı, Avrupa Parlamentosu seçimlerine aktif katılımımız, iki toplumun birlikte verebileceği en güzel cevaptır.